San Cataldo. Il 17 e 18 maggio IGF 2025 per il 17° incontro Giovani e famiglie

SAN CATALDO. Si svolgerà a San Cataldo l’IGF 2025. Tutti i gruppi della diocesi di Caltanissetta saranno accolti per due giorni intensi, pieni di gioia, fede e dialogo. L’appuntamento è a San Cataldo per sabato 17 e domenica 18 maggio per il 17° Incontro Giovani e Famiglie.

Si tratterà di un’occasione per camminare insieme come “Pellegrini di speranza… affinché tutti siano uno”. Un’esperienza veramente unica nel suo genere nella quale giovani e famiglie avranno la possibilità di essere protagonisti nella fede, nell’inclusione e nella parola di Dio.