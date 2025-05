Raptor Engineering trova podio e risposte nell’Italiano GT a Misano

Un podio, punti importanti e una squadra ulteriormente rinsaldata: sono i tre fattori con i quali Raptor Engineering ritorna dalla prima esperienza nel Campionato Italiano GT Endurance. La massima serie di ACI Sport ha disputato il round inaugurale del 2025 al Misano World Circuit e la scuderia diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati si è schierata puntuale in GT Cup II con due Porsche 911 GT3 Cup e il desiderio di ben figurare all’esordio in pista come ai box, dove per la prima volta affrontava tutte le dinamiche tipiche delle corse di durata, cambi gomme e rifornimenti compresi. Dopo aver affrontato le qualifiche del sabato, domenica nella gara di 3 ore andata in scena sul circuito romagnolo l’equipaggio formato dallo stesso team principal ed esperto pilota Andrea Palma, dal 18enne rookie romano Flavio Olivieri e dal vulcanico gentleman driver parmense Massimo Navatta ha immediatamente centrato il podio. I tre, infatti, hanno concluso secondi in classe Pro-Am, inaugurando la stagione con bollicine e punti pesanti, visto che anche al “traguardo volante” dei 100 minuti di gara erano transitati al secondo posto. Un discreto bottino è arrivato anche dalla formazione impegnata in classe Am. L’equipaggio con il viterbese Gianluca Carboni, il palermitano Davide Di Benedetto e il catanese Giuseppe Nicolosi si sono classificati quarti ai 100 minuti e quinti al traguardo finale per quella che per i tre nuovi alfieri del team è una solida top-5 all’esordio nei colori Raptor.

Il Tricolore GT Endurance tornerà in azione nel weekend del 22 giugno a Monza, ma prima la squadra modenese sarà di scena anche nel round d’apertura della serie Sprint, in programma il 23-25 maggio sull’Autodromo di Vallelunga, di fatto una “seconda casa” per Andrea Palma e i suoi: “A Misano – ha dichiarato il team principal dopo l’esordio stagionale – nella nostra gara abbiamo percorso dei buoni stint senza fare errori e sono soddisfatto anche di quanto visto nel corso del weekend in classe Am con i nostri nuovi ‘compagni di viaggio’. Nei pit-stop i ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro, direi oltre le aspettative perché era la nostra prima esperienza nell’Endurance e si respirava l’ansia dell’errore e di perdere secondi preziosi durante la corsa. Ci tenevamo a far bene anche nei dettagli e direi che ci siamo riusciti, la squadra è motivatissima. Dobbiamo rifinire il lavoro sulla macchina, in factory lavoreremo su idee che ho già in mente, anche in virtù delle diverse gomme utilizzate rispetto al 2024. In generale sono stra-contento perché ho visto una squadra che da giovedì a domenica ha lavorato aiutandosi con passione, e impegno. Ringrazio tutti, i risultati sono arrivati e in fin dei conti meritavano anche qualcosa in più e per questo diamo appuntamento immediato alla prossima gara!”.