Putin accoglie Xi a Mosca: “Nostri legami non vanno contro nessuno”

La Russia e la Cina stanno sviluppando le loro relazioni "a beneficio delle popolazioni di entrambi i Paesi e i nostri rapporti non sono contro nessuno". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'inizio dei colloqui a Mosca con il leader cinese Xi Jinping, il quale ha sottolineato che "di fronte alla tendenza internazionale all'unilateralismo e al comportamento di bullismo egemonico, la Cina lavorerà con la Russia per le responsabilità speciali delle principali potenze mondiali". Putin ha riferito che i colloqui si sono svolti in un'atmosfera "amichevole e costruttiva" e sono stati "molto significativi e proficui". Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto "il livello più alto della storia", ha sottolineato il leader russo, in dichiarazioni alla stampa che hanno fatto seguito alla firma di alcune intese con il presidente cinese. "Il nostro passato eroico comune è una base affidabile per lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni russo-cinesi. E queste relazioni hanno raggiunto il livello più alto della storia", ha dichiarato Putin, citato dall'agenzia Tass. "Sono autosufficienti e non dipendono da fattori di politica interna o dall'attuale situazione globale", ha aggiunto. Xi ha definito i colloqui "approfonditi, amichevoli e proficui". Le relazioni tra Cina e Russia sono diventate "più stabili e forti nella nuova era", ha detto durante l'incontro al Cremlino, che avviene dopo più di tre anni da quando il leader cinese e il presidente russo dichiararono l'amicizia "senza limiti" tra Cina e Russia.

I rapporti tra Pechino e Mosca hanno iniettato "energia positiva" al mondo in tumulto, ha rivendicato ancor il presidente cinese. La Cina e la Russia "hanno continuato ad approfondire la fiducia politica reciproca e la cooperazione strategica… e hanno iniettato una preziosa stabilità e un'energia positiva in una situazione internazionale piena di turbolenze collegate", ha detto Xi.