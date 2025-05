Papa Prevost come Wojtyla e Ratzinger: alla loggia con stola, mozzetta e rocchetto

(Adnkronos) – Stesso abbigliamento di papa Wojtyla e papa Ratzinger per il nuovo pontefice, Robert Francis Prevost. Al momento di affacciarsi per la prima volta dopo l'elezione al Soglio di Pietro dalla loggia delle benedizioni, Leone XIV ha scelto di indossare sopra la veste bianca del pontificato anche la stola, la mozzetta (la mantellina rossa corta) e il rocchetto (la sopravveste in pizzo ricamato). Una scelta in discontinuità con papa Francesco che si era invece presentato ai fedeli con la sola veste bianca e il crocifisso d'argento al collo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)