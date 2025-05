Oltre 20 mila visitatori a Porto Empedocle per ammirare la nave Amerigo Vespucci: prossima tappa a Palermo dall’8 all’11 maggio

La tappa di Porto Empedocle è stata anche un’importante occasione per il Tour Mediterraneo Vespucci per rendere omaggio ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Gli allievi della Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno, attualmente imbarcati su Nave Amerigo Vespucci, hanno inoltre visitato la Valle dei Templi. La prossima tappa in Sicilia del Tour Mediterraneo Vespucci sarà a Palermo dall’8 all’11 maggio.

Lungo la sua rotta per Reggio Calabria (dove farà tappa con il Villaggio IN Italia dal 5 al 7 maggio), Nave Amerigo Vespucci farà una serie di passaggi ravvicinati nelle acque antistanti la costa orientale della Sicilia. Dopo quelli di oggi nelle acque di Avola (Siracusa) e Augusta (SR) nella giornata di domani 3 maggio la Nave più bella del mondo si potrà ammirare in altri punti: tra le 9.00 e le 9.30 circa nelle acque antistanti i Giardini Naxos (Messina), il 4 maggio tra le 15.00 e le 18.00 circa nelle acque antistanti Catania in occasione del “Catania Airshow” che porterà due eccellenze italiane molto amate dal pubblico come Nave Amerigo Vespucci e le “Frecce Tricolori” ad essere in Sicilia nella stessa giornata. Il 7 maggio nel primo pomeriggio, Nave Amerigo Vespucci, nel suo viaggio verso Palermo, farà un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Milazzo e nel tardo pomeriggio alle isole Eolie, tra Lipari e Vulcano.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Tutti gli ultimi aggiornamenti e novità sul Tour Mediterraneo Vespucci saranno comunicati sul sito internet www.tourvespucci.it e i profili social Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Youtube, X.