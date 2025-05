Nissa F.C., confermato Vincenzo Cancelleri alla guida dell’Area Marketing anche per la prossima stagione

CALTANISSETTA – La Nissa F.C. ufficializza la riconferma di Vincenzo Cancelleri nel ruolo di Responsabile dell’Area Marketing per la prossima stagione sportiva. Una scelta all’insegna della continuità e della fiducia, che premia l’impegno e la dedizione di una figura storica all’interno dell’organigramma biancoscudato.

Cancelleri, da anni punto di riferimento nella società, è apprezzato non solo per le sue competenze professionali ma anche per il forte attaccamento ai colori della Nissa. Il club lo definisce «cuore, passione e dedizione», sottolineando come il suo contributo sia stato fondamentale per la crescita e la visibilità della squadra anche fuori dal campo.

«La sua presenza – si legge nella nota del club – è una garanzia, un simbolo, una spinta in più per tutto l’ambiente biancoscudato». La dirigenza, con in testa il presidente Luca Giovannone, rinnova dunque piena fiducia a Cancelleri, augurandogli un’altra stagione all’insegna dei successi, delle emozioni e dei traguardi da condividere con tutta la tifoseria.

Un incarico confermato all’insegna della grinta e dell’amore per i colori della città: «Chi ama davvero questi colori non si ferma mai», si legge in chiusura del comunicato. E la Nissa riparte, anche quest’anno, con Cancelleri al suo fianco.