Motori. Primo posto di classe Rally 5 alla Targa Florio per i nisseni Michele Cortese e Salvatore Cangemi (Dlf Academy) su Renault Clio Rs Line

Bellissima affermazione alla Targa Florio per l’automobilismo nisseno. L’hanno realizzata la coppia di Nisseni Michele Cortese (pilota) e Salvatore Cangemi (navigatore) che hanno ottenuto il primo posto di classe Rally 5 nel leggendario Rally della Targa Florio.

Una vetrina di valore assoluto per la coppia Nissena che ha entusiasmato nella propria classe riuscendo così a mettere le mani sul 1° posto di classe Rally5. Il duo s’è rivelato affiatato e velocissimo riuscendo nel contempo a domare le tradizionali insidie delle Madonie con talento, grinta e freddezza a bordo di una Renault Clio RS Line.

In questo modo Michele Cortese s’è confermato protagonista assoluto con due gare nelle quali ha fin qui conquistato due podi al culmine di altrettante prestazioni eccellenti. Di certo una pagina importante quella che la DLF Academy team ha scritto alla mitica Targa Florio con un equipaggio come quello nisseno che sta dimostrando non solo talento ma anche caparbietà e competenza.