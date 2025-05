“Mondello Sports Festival”, sabato il 1° trofeo di nuoto in acque libere organizzato dalla Ssd Polisportiva Mimmo Ferrito

È tutto pronto a Mondello per il “1° Trofeo di Nuoto in Acque Libere – Mondello Sports Festival”, in programma sabato prossimo (3 maggio) a partire dalle ore 11. Lo specchio d’acqua antistante il Touring Cafe Beach (viale Regina Elena 17), nella storica borgata marinara alle porte di Palermo, sarà il suggestivo scenario della competizione.

L’evento, organizzato dalla Polisportiva Mimmo Ferrito (fondatore della Polisportiva Palermo), celebra il connubio tra sport e natura attraverso una gara unica nel suo genere, che vedrà protagonisti atleti provenienti da tutta la Sicilia e non solo.

Il percorso, della lunghezza complessiva di 2.500 metri, si snoderà su un circuito di mezzofondo delimitato da boe galleggianti. La gara è aperta alle categorie Master e Agonisti, con l’obbligo di utilizzo della muta.

Il trofeo si inserisce ufficialmente nel calendario regionale grazie al patrocinio del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Massima attenzione sarà riservata alla sicurezza: la manifestazione, infatti, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di balneazione, con il coordinamento delle autorità competenti, tra cui Demanio e Capitaneria di Porto.

A garantire il corretto svolgimento della manifestazione saranno i responsabili organizzativi Maurizio Lombardo e Antonino Trippodo.

Mondello si prepara dunque a diventare, per un giorno, la capitale dello sport in acque libere, offrendo a partecipanti e spettatori un’esperienza sportiva emozionante e indimenticabile.