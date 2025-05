Mare, Petrucci (Fdi): “Intergruppo parlamentare per liberare le potenzialità del settore”

(Adnkronos) – "L'Intergruppo parlamentare per l'Economia del Mare, che presentiamo oggi, nasce con l'obiettivo di dare un supporto concreto in termini di progetti, iniziative, dati e studi sul settore, così da produrre proposte operative che possano anche tradursi in iniziative legislative mirate ed efficaci". È quanto dichiarato dalla senatrice Simona Petrucci, presidente dell'intergruppo, nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi in Senato, alla presenza di rappresentanze militari, istituzionali e associative e dei due vicepresidenti Lorenzo Basso e Gianluca Cantalamessa. "Parliamo di un settore – ha proseguito – che si sviluppa lungo 8mila km di costa, che genera un valore totale che raggiunge i 178 miliardi di euro, pari a circa il 10% del Pil nazionale, con 227mila imprese e oltre un milione di occupati. Abbiamo già cominciato a stilare una prima lista di temi chiave su cui vogliamo concentrare il nostro lavoro e per questo ringrazio i 41 parlamentari di tutti i colori politici e di ogni parte d'Italia che hanno aderito all'intergruppo: una trasversalità che sarà il nostro punto di forza. Avremo con noi, inoltre, un comitato tecnico di supporto che ci consentirà di approfondire ogni tematica con rigore e professionalità. Dalla pesca sostenibile alla portualità, dal lavoro alla formazione, dall'innovazione alla semplificazione della burocrazia: su questi e altri aspetti siamo pronti a dare il nostro contributo fattivo". "Ringrazio di nuovo il ministro Musumeci – ha concluso la senatrice di Fratelli d'Italia – perché per merito suo e di questo governo il mare è finalmente tornato al centro dell'agenda politica del nostro Paese. Come da lui affermato, questo intergruppo sarà un laboratorio di proposte e di idee per lo sviluppo della blue economy". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)