Luigi Fazzino conquista il secondo posto assoluto alla Cronoscalata Sortino 2025: prestazione super e conferme post-gara

MELILLI – È un secondo posto che vale quanto una vittoria quello conquistato da Luigi Fazzino alla Cronoscalata Sortino 2025, prova valida per il CIVM Sud. Il pilota di Melilli, beniamino di casa, ha brillato lungo il tecnico e veloce tracciato ibleo con una prova autorevole, caratterizzata da fluidità, incisività e grande precisione.

Fazzino ha chiuso al secondo posto assoluto, dietro a un avversario dotato di una vettura tecnicamente più potente. Una prestazione maiuscola che ha permesso al due volte campione siciliano della specialità salita di salire sul secondo gradino del podio, superando anche un altro pilota di punta, anch’egli su un mezzo più performante.

A rendere ancora più significativo il risultato, il fatto che Fazzino abbia abbassato di un secondo il suo miglior tempo, registrato nel 2022 con la potente Osella Turbo. Un segnale chiaro: il pilota è in forma smagliante, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Infatti, nel post gara è arrivata la conferma più attesa: nessuna ripercussione fisica per Fazzino, ormai pienamente ristabilito dopo un lungo percorso riabilitativo.

Grande il calore del pubblico, che ha sostenuto il suo campione con entusiasmo lungo tutto il percorso. Un sentito ringraziamento è stato rivolto da Fazzino agli sponsor, in particolare Ecogest Srl e al Comune di Melilli – Terrazza degli Iblei, partner strategici del team Fazzino Motorsport, oltre che all’ASD Siracusa Pro Motor Sport, che ha curato l’organizzazione della gara con precisione e professionalità, offrendo uno spettacolo motoristico di alto livello.

Ora per Fazzino si apre una fase di valutazione: l’agenda agonistica è ancora in fase di definizione, e il pilota sta considerando con attenzione i prossimi impegni in calendario.