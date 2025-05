La U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina centro di eccellenza

L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina (Messina) “si distingue come centro di eccellenza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie ortopediche e traumatologiche”, come si legge in una nota. Situata in Contrada Sirina, l’unità è sotto la direzione di Roberto Ventimiglia e vanta un team di medici altamente qualificati, tra cui figurano Pietro Stissi, Salvatore Coppolino, Fabrizio Ruggeri, Angelo Pulvirenti, Valentina Carmela Rapisarda, Marco Caponnetto e Edoardo Casablanca. Il “San Vincenzo” di Taormina serve un vasto territorio che abbraccia non solo Taormina, ma anche le aree circostanti della provincia di Messina e parte della provincia di Catania, zona che durante l’anno accoglie numerosi turisti, soprattutto nel periodo estivo. “Grazie alla sua posizione strategica e alla dotazione di moderne strutture, l’Ospedale rappresenta un punto di riferimento per le comunità locali e gli ospiti internazionali, offrendo servizi di elevata qualità e accessibili a tutti. Nel corso del 2024, la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia ha effettuato oltre 700 interventi chirurgici con una valutazione complessiva dell’offerta assistenziale parametrata sul valore di 1,56, un coefficiente che è sinonimo di elevata qualità. Effettuate circa 5400 prestazioni ambulatoriali, oltre più di 2000 consulenze di Pronto Soccorso- si legge nella nota – I ricoveri sono aumentati del 4,19%, le prestazioni ambulatoriali hanno avuto un incremento del 5,45%. Ortopedia e Traumatologia del San Vincenzo – già da diversi anni – è l’unico reparto ospedaliero pubblico in Sicilia dove si effettuano interventi di artroprotesi totali bilaterali di anca allo stesso paziente nella medesima seduta ospedaliera”. “Una procedura che garantisce al paziente una ripresa più semplice, un significativo vantaggio in termini di riduzione del disagio chirurgico con rapido recupero alle attività quotidiane”. E ancora: “L’Unità garantisce un servizio di guardia attiva diurna e reperibilità notturna per urgenze ed emergenze ortopediche, coprendo interventi di alta, media e bassa complessità. Tra gli interventi di alta complessità figurano la gestione del politrauma e il trattamento di fratture complesse, mentre quelli di media e bassa complessità includono lussazioni, distorsioni e altre lesioni traumatiche. L’Unità eccelle anche nella Chirurgia Ortopedica, eseguendo artroprotesi di anca, ginocchio, spalla, gomito con revisioni protesiche e tecniche mini-invasive, nonché chirurgia artroscopica di spalla, ginocchio, caviglia e polso. Day Surgery e Day Service forniscono interventi in regime di Day Hospital e chirurgia ambulatoriale. L’Unità Operativa ha ricevuto numerose recensioni positive dai pazienti, che hanno elogiato la competenza, l’assistenza e la professionalità del personale, apprezzando anche l’attenzione e la gentilezza dimostrate durante tutto il percorso di trattamento”. ”Questi risultati – si sofferma Ventimiglia – sono una testimonianza della dedizione e del valore del nostro team nella cura dei pazienti. La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, esprime ”il proprio orgoglio per i traguardi raggiunti dall’Unità Operativa Complessa e si impegna a proseguire su questa strada di eccellenza. Continueremo a investire in innovazione e formazione per garantire che i nostri servizi rimangano all’avanguardia, rispondendo appieno alle necessità della popolazione con competenze e umanità. Il nostro obiettivo primario è quello di migliorare ulteriormente la qualità delle cure offerte, promuovendo un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo per tutto il personale. La direzione crede fermamente che il successo dell’ospedale sia il risultato di un lavoro di squadra e della condivisione di una visione comune di crescita e progresso. Inoltre, intendiamo rafforzare le relazioni con le comunità locali attraverso iniziative che mirino a garantire trasparenza e partecipazione attiva dei cittadini. La nostra promessa, pertanto, è quella di continuare a perseguire standard di eccellenza, restando coscienti del valore del nostro ruolo nella comunità e della responsabilità che comporta”.