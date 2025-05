Il nisseno Giuseppe Anzaldi è il nuovo Delegato del Coni per la Provincia di Caltanissetta

Giuseppe Anzaldi è stato nominato Delegato Provinciale del CONI per la provincia di Caltanissetta. Per il tecnico nisseno di rinomata fama, si tratta di un incarico di prestigio e valore assoluto che premia la sua lunga esperienza e il costante impegno nel mondo dello sport siciliano.

Giuseppe Anzaldi, infatti, è figura di spessore nel panorama sportivo regionale ed ha già ricoperto in passato il ruolo di Delegato Provinciale della Figc. Attualmente è anche Responsabile Regionale dell’Attività Scolastica della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, nonché Delegato Provinciale di Enna.

Di certo, un curriculum federale di tutto rispetto che ne attesta in maniera inequivocabile competenza, passione e dedizione al servizio dello sport. E ora questo nuovo incarico che richiederà un impegno non indifferente, anche una nuova sfida nel territorio nisseno, che siamo certi affronterà con lo stesso spirito di servizio che lo contraddistingue. Il Delegato Provinciale Giorgio Vitale, insieme a tutti i componenti della Delegazione Provinciale, ha espresso le proprie congratulazioni a Giuseppe Anzaldi per l’importante incarico, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro.