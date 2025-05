Il mondo del pallone raccontato attraverso le curiosità dell’hashtag calcio

Sul Web spopolano video e meme di tutti i tipi, in un turbine di goliardia, curiosità, scommesse sul calcio e record all time imbattibili, che ci raccontano lo sport più conosciuto e giocato in assoluto, anche attraverso le risate e gli aneddoti rari. Tra statistiche e vittorie impossibili, ecco alcune delle curiosità sul pallone più cliccate sui social: basta seguire gli hashtag sul calcio.

Fumata Azzurra per Papa Mc Fratim

Dopo la doppietta di MC Tominay contro il Monza e il ritorno del Napoli al primo posto, il Web si è scatenato. Sui social sono apparsi video che ritraggono il calciatore scozzese vestito da Papa, ma anche le sue dichiarazioni: il mio nome preferito è Mc Fratm, come mi chiama Mazzocchi. Fumata Azzurra per la scelta del nuovo Pontefice: Papa Mc Fratm.

Tra le curiosità su McTominay, ci sono anche i 9 gol segnati nelle prime 29 gare, quattro in più di Zidane alla sua prima stagione in Serie A, oggi diventati 11 i gol di Mc Fratm.

Retegui come Superpippo

Il capocannoniere della Serie A raggiunge quota 24 gol ed eguaglia Super Pippo Inzaghi, che nelle sue prime 33 gare con la Dea, segnò 24 reti.

Conte al top

Nelle prime 31 giornate Spalletti totalizza 66 punti con il Napoli, Sarri 67 e Conte 65, uno in più di Carlo Ancelotti. Quello dei Partenopei è un campionato straordinario, se pensiamo che con questi punti gli Azzurri sono al primo posto.

Jurgen Klopp e Arne Slot

Nell’ultima gara disputata da Klopp sulla panchina dei Reds, fece intonare dai tifosi un coro al neo allenatore Arne Slot, che dopo la vittoria della Premier ha ricambiato il favore, elogiando Klopp e facendo intonare dalla curva, il coro “Jurgen Klopp lalalala” all’ex allenatore del Liverpool.

Dario Hubner contro Ronaldo il Fenomeno

La carriera di Hubner ha raggiunto il suo apice agli inizi degli anni 2000, quando il calciatore arrivò a giocare nel Brescia in Serie A e aveva già 30 anni. Il suo unico rimpianto è quello di non aver mai vestito la maglia della Nazionale Azzurra, ma la sua storia è una delle ultime leggende romantiche, che uniscono pallone e lavoro duro.

Dario Hubner ha sempre lavorato fin dall’età di 18 anni, quando esordì contro Ronaldo il Fenomeno a 30 anni in Serie A, in un Brescia – Inter che per lui era un sogno. Riuscì a segnare anche il gol del vantaggio, anche se il Biscione ribaltò il risultato.

Claudio Ranieri e la migliore Roma di sempre

Alcuni meme raffigurano anche Papa Ranieri e la fumata Azzurra del Napoli, perché la vittoria contro l’Inter è frutto della Roma più forte di sempre, capace di totalizzare 18 risultati utili consecutivi con 13 vittorie e 5 pareggi.

Nelle ultime 20 gare di campionato, la Magica è la squadra più in forma di Serie A e supera a livello statistico Napoli, Inter e Atalanta. I Giallorossi sono favoriti per chiudere il campionato al terzo o al quarto posto, visto l'incredibile filotto di risultati, a quanto pare, Papa Ranieri è conteso e benvoluto non solo tra i sostenitori del Napoli, ma soprattutto tra i tifosi della Lupa.