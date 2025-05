Filippo Amico, 11 anni e già vicecampione europeo: il piccolo grande talento nisseno delle due ruote ha iniziato alla grande la stagione 2025

A soli undici anni, Filippo Amico è già un nome che inizia a far parlare di sé nel mondo del motociclismo giovanile. Nisseno, con una passione travolgente per le due ruote, Filippo ha collezionato risultati straordinari che lo pongono tra i più promettenti giovani piloti italiani: vicecampione europeo nelle minimoto e campione italiano del Trofeo Simoncelli.

Dopo una stagione 2024 chiusa al quinto posto – segnata da tre cadute ma anche da numerosi podi – Filippo ha iniziato il 2025 con un nuovo e ambizioso percorso sportivo nel Campionato Italiano Velocità Junior, nella categoria OHVALE 160, come rookie.

Il primo round, disputato il 4 maggio a Magione, ha subito mostrato il suo potenziale: secondo miglior tempo nella super pole e una grintosa gara 1 chiusa in terza posizione. In gara 2, nonostante i tanti contatti di gara, ha concluso in sesta posizione.

Il 18 maggio, nel secondo round a Ortona, Filippo ha ottenuto la pole position in qualifica, nonostante la presenza di sei “ripetenti” nella categoria. Nella sprint race del sabato ha tagliato il traguardo quarto, penalizzato da una scorrettezza subita in pista. La domenica, pur cadendo nella prima gara, ha dimostrato carattere portandola comunque a termine, e in gara 2 è salito di nuovo sul podio con un ottimo terzo posto.

Dietro i suoi risultati c’è un grande lavoro di squadra. Filippo corre con il team M&M, è seguito dall’allenatore Leandro Belluzzo, e sostenuto con entusiasmo dal suo “super amico” Carmelo Belluzzo e da tutti gli sponsor che credono nel suo talento.

Il sogno di Filippo è chiaro: correre da professionista, vivere di moto e portare il nome di Caltanissetta sempre più in alto nel mondo delle corse. E con questi presupposti, il futuro sembra già tracciato.