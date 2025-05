Dopo il caso dell’assessore regionale Savarino tuona l’ODG Sicilia: “Incarichi in enti pubblici a iscritti all’Albo”

L’Ordine dei giornalisti di Sicilia apprende “con sorpresa e preoccupazione” la notizia della nomina da parte dell’assessora regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, del marito Giuseppe Catania quale “esperto della comunicazione” dell’assessorato da lei diretto.

“Ancora una volta – si legge in un comunicato – la politica dimostra di voler fare a meno delle figure deputate a fare comunicazione, anche istituzionale, affidando questi incarichi – per di più a titolo gratuito – a persone che non risultano iscritte all’Albo dei giornalisti e che non sono tenute a osservare le regole deontologiche della professione nel veicolare notizie sull’attività della Pubblica amministrazione. Certamente un percorso che non può essere condiviso”.

“Per questo motivo – conclude la nota – l’Ordine dei giornalisti invita la politica a fare chiarezza sul delicato ruolo svolto da chi si occupa di comunicazione, evitando scorciatoie e affidando questi incarichi a figure professionali in grado di garantire trasparenza e corretta informazione come gli iscritti all’Albo dei giornalisti”. (ANSA).