David 2025, il primo red carpet di Timothée Chalamet e Kylie Jenner è a Roma – Video

(Adnkronos) – Ovazione per l'arrivo di Timothée Chalamet con la fidanzata Kylie Jenner negli Studi di Cinecittà a Roma per la cerimonia di premiazione della 70esima edizione dei premi David di Donatello. Primo red carpet di coppia, tra sguardi complici e sorrisi, che fa sognare i presenti all'evento più atteso dell'anno. Il giovane divo hollywodiano riceverà il David speciale per la sua carriera. "Timmy", come lo chiamano i fan, torna a Roma a pochi mesi dalla premiere di 'A Complete Unknown', in cui interpreta un giovane Bob Dylan, che lo ha visto girare tra le strade della Capitale su un autobus per incontrare i fan.