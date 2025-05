Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, indetto bando di selezione per addetto amministrativo

La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ha indetto un bando di disponibilità per un addetto amministrativo contabile da impiegare presso la segreteria del comitato di Caltanissetta. Il bando di disponibilità è stato pubblicato sul sito internet del comitato di Caltanissetta www.cri.caltanissetta.it , sezione Bandi, Gare e Contratti, ed accetta disponibilità fino al 07 Maggio 2025. Tale opportunità – dice Santina Sonia Bognanni Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta – scaturisce dalle esigenze amministrativo contabili dell’associazione sempre più in crescita sul territorio e dalla necessità di effettuare delle rendicontazioni dei vari progetti in atto presso la Croce Rossa nissena.