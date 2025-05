Conclave, anche la seconda fumata è nera

(Adnkronos) – Anche la seconda fumata dal comignolo della Cappella Sistina è nera. Dopo il primo scrutinio di ieri, il Conclave ha votato ancora in questo secondo giorno ma non c'è al momento un accordo sull'elezione del 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica. Dopo la morte di Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso, i fedeli aspettano un nuovo pontefice che i 133 cardinali elettori sono chiamati a scegliere. La prossima fumata sarà orientativamente dopo le ore 19, a meno che il Papa non venga eletto prima. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)