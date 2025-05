Caltanissetta. Tecnica e valori allo stage Nazionale di Ju-Jitsu Antico e Krav Magà CSEN a Pioltello: il Maestro Alfonso Torregrossa insignito del Diploma di Socio Benemerito ANIOC

Grande successo per lo Stage Nazionale di Ju-Jitsu Antico e Difesa Personale Krav Magà , svoltosi presso la prestigiosa struttura Yamato di Pioltello e organizzato con impeccabile professionalità dal Maestro Ruggiero Parente, 8° Dan Judo CSEN. L’evento, promosso dal Dipartimento Kapap Krav Maga CSEN, ha richiamato molti praticanti, tra cui numerosi istruttori e appassionati provenienti anche da altre regioni, desiderosi di approfondire le discipline della difesa personale.

Protagonista della parte tecnica è stato il Maestro Alfonso Torregrossa, 9° Dan CSEN e Responsabile Tecnico Nazionale, oggi considerato un punto di riferimento a livello internazionale per competenza, metodo didattico e capacità di coniugare tradizione ed efficacia.

Molti partecipanti sono accorsi proprio per la sua presenza, attratti dalla possibilità di apprendere direttamente da un maestro che unisce esperienza, chiarezza espositiva e grande passione.

Le tecniche proposte, semplici ma funzionali, sono state spiegate con chiarezza e adattate a tutti i livelli: bambini, adulti, principianti ed esperti. Il Maestro Torregrossa è riuscito a coinvolgere tutti, trasmettendo non solo la tecnica ma anche l’importanza della pratica consapevole.

«Non amo la confusione. Preferisco avere pochi partecipanti, ma poter insegnare davvero a ciascuno. Quando si è in troppi, si perde la qualità dell’insegnamento», ha affermato il Maestro Torregrossa, sottolineando l’importanza della formazione individualizzata.

A rendere ancora più speciale lo stage è stata la straordinaria esibizione del Maestro Ruggiero Parente, che ha dimostrato tecniche di autodifesa con grande energia, precisione e padronanza, ricevendo ammirazione e applausi da parte di tutti i presenti.

L’incontro è stato arricchito dagli interventi della dottoressa Diana Nardacchione, medico specialista in psicologia, che ha spiegato il funzionamento del cervello tripartito e il suo ruolo nella gestione delle emozioni, e della criminologa Debora Moroni, che ha approfondito l’importanza dell’autodifesa come strumento sociale e preventivo.

Momento culminante della giornata è stata la cerimonia – a sorpresa – di consegna delle onorificenze ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti delle Onorificenze Cavalleresche), presieduta dal senatore Antonio De Poli. Grazie all’iniziativa del Maestro Parente, diversi partecipanti sono stati insigniti di prestigiosi riconoscimenti, creando un clima di emozione e gratitudine.

Tra i premiati anche il Maestro Alfonso Torregrossa, insignito del Diploma di Socio Benemerito ANIOC, in riconoscimento al suo impegno costante nella divulgazione dei valori marziali e nella formazione delle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento va al Presidente Nazionale CSEN, Prof. Francesco Proietti, che con il suo sostegno costante permette lo svolgimento di eventi di altissimo livello. Grazie al suo impegno e alla forza dell’Ente CSEN, viviamo momenti che non sono solo sportivi, ma vere e proprie esperienze educative e di crescita personale, ricche di emozioni e significato.

La Yamato di Pioltello si è trasformata per un giorno in un centro di eccellenza tecnica, umana e culturale, confermando che le arti marziali non sono solo difesa, ma soprattutto disciplina, rispetto, consapevolezza e spirito di comunità.