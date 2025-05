Caltanissetta. Sport, cultura e comunità, Lorenzo Giovannone presente all’inaugurazione del campetto di Santa Flavia: “La Nissa ha il dovere di sostenere iniziative in favore dei giovani”

Un momento di sport, cultura e aggregazione è stato vissuto intensamente nel quartiere di Santa Flavia a Caltanissetta, dove è stato inaugurato un nuovo campetto dedicato ai giovani. Un’iniziativa fortemente voluta e curata da Ottavio Bruno, figura di riferimento nella promozione dello sport cittadino, che ha voluto donare alla comunità uno spazio sano dove crescere, incontrarsi e magari un giorno indossare con orgoglio la maglia della Nissa.

Presente all’evento anche Lorenzo Giovannone, dirigente della Nissa e figlio del presidente Luca Giovannone. Con un intervento carico di significato e valore umano, Giovannone ha saputo ispirare e unire, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di coesione sociale e crescita personale, soprattutto per le nuove generazioni.

“La Nissa – ha detto – non è solo una squadra di calcio, ma un simbolo della città. E come tale ha il dovere di sostenere ogni iniziativa che metta al centro i giovani e la loro crescita in ambienti sani e inclusivi.”

L’inaugurazione del campetto di Santa Flavia rappresenta così un esempio concreto di come lo sport possa essere volano di sviluppo sociale e comunitario. Un progetto che unisce il cuore pulsante dei quartieri alla passione calcistica di una città intera.