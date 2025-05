Caltanissetta. La soddisfazione della UILPA per il risultato delle elezioni RSU nel Comparto Funzioni Centrali

La UILPA di Caltanissetta esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto in questa tornata elettorale per il rinnovo delle RSU nel comparto Funzioni Centrali. Tutte le 14 liste presentate hanno preso voti e seggi. La UILPA primeggia in Prefettura con 29 voti su 34 schede valide con 3 seggi su 3, alla D.P. INAIL con 2 seggi su 3, all’Istituto Penitenziario Minorile – USMM con 2 seggi su 3, all’Agenzia delle Entrate con 37 voti su 86 con 2 seggi pieni su 5. Conferma la propria presenza in Questura con 1 seggio su 3, all’INPS con 1 seggio su 5, all’Archivio di Stato con 1 seggio su 3, all’UDEPE con 1 seggio su 3 e all’ACI con 1 seggio. Ottiene un risultato entusiasmante al MEF dove, per la prima volta, conquista 1 seggio su 3. Al Ministero dell’Istruzione del Merito dove la lista UILPA è stata presentata in “condominio” con la UILPA di Agrigento, presi 51 voti su 85 conquistando 3 seggi pieni su 5 (con due eletti di CL e uno dui AG). Anche alla Casa Circondariale di Caltanissetta e San Cataldo, presenti per la prima volta, 1 seggio su 3 a Caltanissetta (sfiorando il secondo per un solo voto) e 1 seggio ,l’unico a disposizione a San Cataldo.

“Questo risultato, storico per la UILPA di Caltanissetta, è il frutto del lavoro di tutti i Coordinatori provinciali e di questa Segreteria Provinciale di cui il sottoscritto ne è il Coordinatore -dichiara Maurizio Giunta Segretario generale UILPA Caltanissetta- essere riusciti a presentare liste in 14 uffici e prendere 231 voti sui 460 disponibili con 20 seggi su 38 disponibili ci riempie di orgoglio e ci gratifica del lavoro svolto in questi ultimi tre anni. Voglio ringraziare tutte le candidate ed i candidati, i componenti delle commissioni elettorali, i presidenti e scrutatori di seggio, per il loro impegno. E infine, ma non per questo meno importante, a tutti coloro che sono andati a votare rafforzando il valore della democrazia ed in particolare modo a chi ci ha votato dando valore all’impegno quotidiano che il sindacato fa sul posto di lavoro.”