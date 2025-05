Caltanissetta. Domenica di successo per la New Planet Academy al Palacannizzaro con il 2° Gran Galà di Danza Sportiva

Domenica 11 maggio 2025, il Palacannizzaro di Caltanissetta ha ospitato il 2° Gran Galà di Danza Sportiva, un evento che ha richiamato le migliori scuole Siciliane e non solo, per una giornata all’insegna della passione, della tecnica e della competizione. Organizzato da MIDS – Movimento Italiano Danza Sportiva, ente riconosciuto da AICS e CONI, il galà ha visto protagonisti atleti di ogni fascia d’età e livello, giudicati attraverso il Gold System, un metodo innovativo che ha reso le valutazioni ancora più precise e trasparenti.

Un Bottino D’Oro per la New Planet Academy

La New Planet Academy ha dato spettacolo, portando a casa uno straordinario medagliere composto da:

35 medaglie d’oro, 14 medaglie d’argento e 15 medaglie di bronzo 🥉, per un totale di 64 medaglie complessive, che includono risultati individuali, di gruppo e di coppia.





























Tra i risultati più significativi spicca la vittoria nella prestigiosa Coppa Campioni Show Dance ottenuta dal gruppo over 17, una competizione particolarmente impegnativa in cui classi e categorie vengono unificate, elevando notevolmente il livello tecnico richiesto. Il team ha conquistato il primo posto assoluto, portando a casa anche un montepremi in denaro, segno tangibile dell’altissimo valore artistico e atletico della performance.

“È stato un evento straordinario, dove abbiamo visto i nostri atleti dare il massimo, non solo individualmente, ma anche come squadra,” ha dichiarato con entusiasmo il direttore della New Planet Academy. “Le vittorie di oggi sono il risultato di anni di impegno, passione e duro lavoro.”

I Successi Individuali

Giusy Ninfosì è stata una delle stelle indiscusse della giornata, aggiudicandosi quattro ori nelle discipline Samba, ChaCha, Rumba e Jive. Eccellenti anche le performance di Amira Callari (1 oro, 1 argento) e Francesca Anzalone (1 oro, 1 argento), seguite da numerosi atleti che hanno ottenuto importanti piazzamenti e medaglie in tutte le discipline latine.

Il medagliere individuale ha contribuito fortemente al risultato finale, con numerosi podi raggiunti da atleti come Giorgia Medico, Marta Leonardi, Gaia Cordaro, Nicole Russo e tanti altri.

Il Trionfo delle Coppie

Anche le danze in coppia hanno regalato grandi soddisfazioni alla New Planet Academy:

Alessio Geraci e Ludovica Graziano hanno conquistato il 1° posto (🥇) in Classe C.

hanno conquistato il in Classe C. Emanuel Orlando e Martina Cravagna hanno brillato con un 2° posto (🥈) nella Classe A.

hanno brillato con un nella Classe A. Francesco Tomasella e Francesca Baglivo si sono aggiudicati un 3° posto (🥉) nella Classe C.

Risultati che testimoniano la preparazione tecnica e la sintonia delle coppie in pista.

Il Successo dei Gruppi

I gruppi della New Planet Academy hanno confermato la loro forza anche nelle categorie collettive. Gli Under 7 hanno conquistato ben 4 ori tra Latin, Freestyle e Show Dance, mentre Under 9, Under 12, Under 16 e Over 31 hanno completato il trionfo collettivo con numerose vittorie nelle specialità Latin, Hip Hop e Freestyle, contribuendo con 20 medaglie d’oro al medagliere generale.

Il Metodo Gold System: Innovazione e Trasparenza

Elemento distintivo della competizione è stato l’utilizzo del Gold System, il metodo ufficiale di giudizio adottato da MIDS. Si tratta di un sistema che combina tecnologia e criteri oggettivi per valutare ogni performance con massima imparzialità, precisione e trasparenza, rendendo le classifiche affidabili e valorizzando la tecnica reale degli atleti.

Un Successo a 360 Gradi

Il 2° Gran Galà di Danza Sportiva si è rivelato un evento memorabile. La New Planet Academy ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà di eccellenza nel panorama della danza sportiva, capace di formare atleti competitivi, creativi e determinati.

La giornata di domenica 11 maggio 2025 resterà impressa nella memoria come una vera celebrazione del talento, dell’impegno e della bellezza della danza. La New Planet Academy si conferma una delle scuole più brillanti e complete della scena nazionale, pronta a continuare a emozionare e vincere, passo dopo passo, palcoscenico dopo palcoscenico.