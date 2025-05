Calcio Under 19. Troppa Paganese per la Nissa: i campani s’impongono 7-0 e vanno alle fasi nazionali

Niente da fare per la Nissa juniores. Il sogno della squadra di Giacomo Serafini di conquistare la fase finale del campionato juniores s’è purtroppo infranto contro la Paganese che ha battuto 7-0 la Nissa.

Un match nel quale c’è stato un dominio netto e marcato da parte della formazione campana che, da subito, ha imposto la propria legge ad una Nissa che ha dovuto fare a meno di alcuni suoi elementi di valore come Di Graci, Zoda, Jamlady, Sabbar e Ottaviano in quanto tutti 2005 e non utilizzabili come da regolamento.

La Nissa ha fatto ricorso a diversi giocatori della rosa degli allievi, il che ha indebolito non poco il tessuto della squadra che, per altro, ha dovuto fare i conti con un’ottima Paganese. E i conti, purtroppo per la Nissa, non sono tornati, con la squadra che ha perso 7-0. In ogni caso, al di la di questo triste epilogo, resta una stagione che ha riportato la Nissa a vincere il titolo regionale assoluto juniores under 19 nella finalissima con il Siracusa.