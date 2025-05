Calcio. Nasce la Supercoppa Trofeo “Rino Abisso”. Il 3 maggio sarà sfida tra Athletic Club Palermo e Milazzo

La Lnd Comitato Regionale Sicilia ha annunciato l’introduzione della Supercoppa, Trofeo “Bino Abisso”, che sarà contesa dalle squadre che ogni anno vinceranno i due gironi del Campionato siciliano di Eccellenza.

In questa stagione 2024/2025, a sfidarsi saranno l’ASd Athletic Club Palermo, che ha vinto il girone A e il Milazzo di Angelo Bognanni che ha vinto il girone B. Il match si giocherà sabato 3 maggio, alle ore 16, allo stadio “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello, e in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si andrà direttamente ai tiri dal dischetto.

La nuova competizione nasce non solo per celebrare i Club che ogni stagione approderanno in Serie D, ma per ricordare un grande uomo di sport e figura storica nel panorama calcistico palermitano e siciliano come Benedetto Abisso, meglio noto come “Bino”, scomparso a maggio del 2024, all’età di 75 anni, stroncato da un infarto.