Agricoltura, Ocm miele: pubblicate le graduatorie per la campagna apistica 2024/2025

La Regione Siciliana sostiene gli apicoltori attraverso contributi ad hoc. Sono state approvate e pubblicate le graduatorie definitive delle domande ammesse al bando per presentare progetti finalizzati alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” per la campagna apistica 2024/2025.

Si tratta di un finanziamento europeo (fondo Feaga) e statale che l’Ue e il Ministero dell’agricoltura assegnano annualmente alle Regioni a sostegno degli investimenti per la produzione e la commercializzazione del miele e per incrementare i livelli produttivi. La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 1,3 milioni di euro.

«Ancora una volta – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo – dimostriamo vicinanza alle istanze dei nostri apicoltori che, con questo finanziamento, avranno la possibilità di migliorare la produzione e la commercializzazione del miele».

I progetti finanziati riguardano servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, a singoli apicoltori e alle loro organizzazioni, ma anche investimenti per la lotta alle malattie e agli aggressori degli alveari, per la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e per il ripopolamento del patrimonio apistico.

I progetti potranno riguardare anche azioni di promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese quelle di monitoraggio del mercato, e attività volte, in particolare, a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti. Si tratta di 387 beneficiari delle otto azioni (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, F1) previste dal bando, le cui domande sono state ammesse al contributo.