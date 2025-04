Torneo delle Regioni di futsal in Emilia Romagna: la Rappresentativa siciliana U19 vola in semifinale

Per le siciliane ancora in gioco al Torneo delle Regioni di futsal, i quarti di finale vanno in archivio con un successo e una sconfitta. Gli U19 staccano meritatamente il pass qualificazione grazie alla vittoria sulla Toscana e accedono in semifinale. Resta l’amaro in bocca per la compagine U15 che esce dalla competizione senza demeritare al cospetto del forte Veneto.

Dopo un match intenso, emozionante e a tratti spettacolare i siciliani salutano la competizione nazionale per Rappresentative. Indiscutibile lo spessore tecnico delle due squadre: finisce 2-1 per il Veneto, ma la squadra di Cristian Terranova non ha certo demeritato. La partita si è mantenuta su ritmi molto alti: sono gli isolani, molto determinati, a passare in vantaggio, in chiusura di tempo, con Pirrera (PGS Vigor San Cataldo) che sfrutta, in maniera impeccabile, una punizione. La reazione veneta non si fa attendere e si concretizza puntuale nella ripresa, quando la seppur forte difesa siciliana deve soccombere all’uno-due micidiale di Omrane che capovolge il risultato e regala la qualificazione ai quarti della sua squadra.

Carattere e determinazione. Sono state queste le caratteristiche dei siciliani che hanno superato la Toscana per 4-3 e hanno conquistato l’accesso alle semifinali. Per i ragazzi di Daniele Sciortino una gara bella ed emozionante fino al suono della sirena. Cronaca piena di spunti: dopo un inizio da favola condito dal doppio vantaggio, rete di Grammatica e di Toscano (PGS Vigor San Cataldo), arriva la rimonta avversaria e addirittura il sorpasso. Nella ripresa cambia la musica con un monologo siciliano sotto la porta toscana: in apertura la marcatura di Incontro (Palagonia) e, a pochi minuti dal suono della sirena, la rete liberatoria di Grammatica (Palermo 89) che chiude definitivamente i conti e regala ai ragazzi guidati da Sciortino il passaggio alle semifinali

Oggi sarà semifinale Lombardia-Sicilia.

I risultati delle siciliane ai quarti di finali

Martedì 29 aprile 2025

U15: Veneto-Sicilia 2-1 al Baden di Bellaria Igea Marina

U19: Sicilia-Toscana 4-3 Palavalli di Russi