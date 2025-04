La Nissa Under 19 in Campania il 3 maggio contro la Paganese per conquistare la qualificazione alle semifinali nazionali

Trasferta campana per l’Under 19 della Nissa. La squadra, già campione Regionale di categoria, guidata da mister Serafini e accompagnata dal capo delegazione Luigi Abbate, sarà in Campania dove, sabato 3 maggio alle ore 16, a Mugnano di Napoli, affronterà i pari età della Paganese Calcio 1926, in una gara secca, da dentro o fuori.

Chi vince accederà alla fase a triangolari: 4 gironi, 1 sola vincente per ciascuno. In palio ci sono le semifinali nazionali di Serie D, e poi la finalissima. Per la Nissa Under 19 una trasferta nella quale dare il meglio per tentare l’accesso alla fase successiva.