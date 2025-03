Sicilia. La deputata Carmina(M5S) deposita interrogazione parlamentare al Ministro Schillaci dopo i ritardi sugli esami istologici all’Asp di Trapani

La deputata del M5S, Ida Carmina, ha depositato un’ interrogazione urgente al Ministro della Salute Schillaci per “gli intollerabili ritardi dei referti degli esami istologici all’Asp di Trapani, che sono stati denunciati dalla collega insegnante Maria Cristina Gallo, donna coraggiosa, che con la sua denuncia ha squarciato il velo della malasanità siciliana, avendo subito l’aggravamento della patologia tumorale, sfociata in metastasi”. “I fatti di Trapani – dice – e le lunghissime attese per gli esami diagnostici che nel caso della signora Maria Cristina Gallo, a cui va tutta la mia solidarietà, hanno avuto conseguenze drammatiche, non sono più accettabili e necessitano interventi urgenti per porre immediato rimedio a disservizi e cortocircuiti, lesivi del diritto alla salute ed alla vita dei pazienti siciliani. Il Decreto Liste d’attesa di Meloni, era solo una risposta propagandistica, tanto per dire di aver fatto qualcosa, ma, come avevamo previsto, si è rivelato fallimentare e non ha prodotto alcun risultato, nessun reale abbattimento dei tempi di attesa ormai divenuti biblici. In Sicilia il disastro è assoluto”.