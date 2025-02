Sutera. Pubblicato il bando per l’erogazione dell’assegno economico “Servizio Civico”

SUTERA. E’ stato pubblicato il Bando per l’Erogazione dell’Assegno Economico “Servizio Civico “ anno 2025. Possono presentare domanda i soggetti : di età compresa tra i 18 e i 75 anni, residenti nel comune di Sutera. È importante notare che le donne in stato di gravidanza o di puerperio e gli invalidi civili al 100% sono esonerati dalla prestazione d’opera.

Ogni nucleo familiare potrà beneficiare dell’assegno economico per un solo componente. I cittadini selezionati potranno essere impiegati in diversi ambiti comunali, contribuendo a servizi di utilità per la collettività.

I richiedenti dovranno dichiarare di non svolgere attività lavorative, di avere un ISEE non superiore a 10.000 euro annui, di essere disponibili a prestare la loro opera come lavoro esclusivamente occasionale.

Gli addetti potranno svolgere un massimo di 50 ore di lavoro, con un compenso non superiore a 300 euro. Il modello di istanza sarà disponibile presso gli uffici comunali e sul sito web del comune nella sezione Avvisi. Le domande devono essere presentate entro e non oltre l’11 marzo 2025.