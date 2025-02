Sanremo 2025, scaletta seconda serata e ospiti tra Damiano e incognita Big

(Adnkronos) – In attesa di capire quali e quanti cantanti Big saliranno sul palco nella seconda serata di Sanremo 2025 (se 14 o 15, visto che domani e dopodomani se ne esibiranno solo la metà dei 29 rimasti dopo il ritiro di Emis Killa), prende forma anche la scaletta di domani 12 febbraio. La prima certezza sono i tre co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. La seconda certezza sono le semifinali delle Nuove Proposte, con due confronti diretti a eliminazione: Vale Lp-Lil Jolie contro Maria Tomba, Settembre contro Alex Wyse. Poi Carlo Conti ha ufficializzato gli ospiti: ci sarà Damiano David, con il suo progetto solista dopo i successi ottenuti da frontman dei Maneskin. Mentre in collegamento dal Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibirà BigMama. Nel percorso di avvicinamento ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, arriverà al Teatro Ariston anche la campionessa del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, testimonial dei giochi. Domani ci sarà anche una vera sfilata di ospiti legati alle fiction Rai di prossima programmazione: gli attori Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction 'Champagne' sulla vita di Peppino Di Capri, porteranno un omaggio al cantautore caprese ad alto impatto, perché Gervasi, che non ha ancora 5 anni e interpreta Peppino Di Capri da bambino, si siederà al pianoforte per suonare proprio 'Champagne'. Poi sarà la volta del cast di 'Follemente' e di 'Belcanto'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)