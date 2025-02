Sanremo 2025, Fedez e il sostegno della mental coach: “Ha avuto coraggio di affrontare i suoi demoni”

(Adnkronos) – Per Fedez la partecipazione a Sanremo è stata come una "rinascita". Lo ha detto il rapper a Domenica In, dopo aver concluso la settimana sanremese. L'obiettivo è stato quello di concentrarsi sull'esibizione, andando oltre il gossip e la vita privata stessa. Per riuscire in questo, Fedez si è affidato a una mental coach, Nicoletta Romanazzi, che è rimasta al suo fianco durante l'esperienza del Festival. È la stessa Nicoletta Romanazzi, che ha raccontato sui social il lavoro fatto insieme a Fedez: "Dietro la performance di Federico c’è stata una preparazione a 360 gradi, una squadra intera che si è compattata e focalizzata per supportarlo affinché potesse portare tutta la sua attenzione solo sulla performance, senza preoccuparsi troppo del resto", racconta la mental coach che ha cercato di allontanare quanto più possibile il gossip dalla vita di Fedez. "Esprimere la sua arte, i suoi talenti e soprattutto ritrovare la sua musica e il suo pubblico e raccontargli un’esperienza personale molto profonda". I due si sono conosciuti a gennaio: "Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa con l’obiettivo di prepararlo a salire al meglio sul palco di Sanremo e come con gli atleti che seguo ci siamo focalizzati su: la capacità, quando serve, di escludere il mondo esterno e portare tutta l’attenzione all’interno ed entrare nello stato della massima concentrazione. Non farsi condizionare dal giudizio esterno, dai gossip o dalle polemiche, ma rimanere totalmente focalizzato su quello che voleva portare su quel palco, per se stesso e per tutte quelle persone che avrebbero potuto riconoscersi nel suo vissuto". "La sua più grande vittoria – racconta Nicoletta Romanazzi – è stata riuscire a calcare quel palcoscenico NONOSTANTE tutto, avere il coraggio di affrontare i propri demoni, riconoscere le proprie fragilità e cominciare a volersi bene senza aspettare che sia il mondo esterno a farlo. Ritrovare ciò che veramente lo rende felice: la sua musica". E conclude spiegando che il suo lavoro è stato anche affiancato dallo psicoterapeuta che segue Fedez: "Sono profondamente grata per questa straordinaria esperienza che mi ha insegnato tanto a livello personale e professionale, oltre ad avermi permesso di conoscere delle bellissime persone. Ovviamente il mio lavoro si è focalizzato solo sulla performance, Federico lavora anche con altre figure tra cui uno psicoterapeuta col quale mi sono interfacciata diverse volte per allinearci e lavorare in collaborazione, ciascuno sugli ambiti di propria competenza". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)