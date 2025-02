Sanremo 2025, Conti: “Nessuna pressione dalla politica”

(Adnkronos) – "Pressioni politiche? Non ho ricevuto nessun tipo di pressione, di indicazione, niente". Così Carlo Conti risponde a chi gli chiede se abbia subito qualche pressione o interferenza della politica nella preparazione di Sanremo 2025. "Ringrazio l'azienda che si è fidata, perché sa il mio modo di lavorare, sa che non cerco polemiche, anche se poi ovviamente al Festival ci sono, che ci sono state, ci saranno sempre, altrimenti non sarebbe il festival di Sanremo. Però non le cerco, cerco sempre di fare delle cose con grande rispetto nei confronti degli spettatori parlando a tutti", ha aggiunto Conti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)