Riconoscimento IGP del Torrone Caltanissetta, CNA: “Opportunità per il comparto produttivo locale”

Si è svolta ieri pomeriggio, presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio la riunione di Pubblico Accertamento per il riconoscimento dell’IGP (Indicazione Geografica Protetta) del Torrone di Caltanissetta, promossa dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L’incontro ha rappresentato un momento rilevante per il territorio e per la valorizzazione del prodotto.

La CNA di Caltanissetta ha partecipato attivamente all’evento, sostenendo il valore del marchio IGP come strumento di tutela delle tradizioni enogastronomiche locali e di crescita per le imprese del settore dolciario. L’associazione riconosce l’importanza del percorso intrapreso dall’Associazione Produttori Torrone di Caltanissetta per il conseguimento di questo riconoscimento, che può contribuire alla promozione del prodotto su scala nazionale ed europea.

L’IGP rappresenta un’opportunità per il comparto produttivo locale, favorendo una maggiore competitività e creando prospettive di sviluppo economico. La CNA territoriale continuerà a supportare le iniziative finalizzate alla certificazione del Torrone di Caltanissetta, con l’obiettivo di consolidare la qualità e la visibilità del prodotto nei mercati nazionali e internazionali.