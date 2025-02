Milan-Feyenoord, scintille e rissa al fischio finale – Video

(Adnkronos) – Il Milan saluta l'Europa nella notte più buia. L'1-1 contro il Feyenoord, con conseguente eliminazione dalla Champions, è un colpo pesante alla stagione rossonera. Dopo il vantaggio di Gimenez, la notte di San Siro è stata complicata dall'ingenua espulsione di Theo Hernandez, che nella ripresa ha lasciato i suoi in dieci per doppia ammonizione (la seconda per simulazione). Nel secondo tempo, il nervosismo degli uomini di Conceicao nei confronti dell'arbitro Marciniak e di alcuni giocatori del Feyenoord è risultato evidente. Al fischio finale, dopo i 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, è stato non a caso espulso Read (rosso diretto), coinvolto in un principio di rissa con alcuni milanisti. Tra questi Leao, ammonito, ed Abraham.

