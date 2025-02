Maltempo, ancora temporali al Sud. Allerta meteo gialla in otto regioni

(Adnkronos) – Allerta meteo oggi, lunedì 3 febbraio, per il maltempo nell'Italia del Sud. Temporali e forti venti sono previsti non solo su tutto il Meridione, isole comprese, ma anche in Abruzzo e in Molise. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Sicilia, dove già ieri la situazione è stata critica, in estensione a Calabria e Puglia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, allerta gialla sugli interi territori di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria, su parte di Basilicata, Sicilia e Sardegna. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Il maltempo comincerà a migliorare da oggi, lunedì 3 febbraio, anche se ci saranno ancora rovesci su tutto il Sud e sul Medio Adriatico come riporta il sito iLMeteo.it. Finalmente poi domani, martedì 4 febbraio, con un grandissimo anticiclone su buona parte dell’Europa, tornerà il sole su tutta l’Italia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)