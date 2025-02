Il Comune di Delia aderisce alla Piattaforma Unica Nazionale Informatica per le targhe associate al CUDE

Con Delibera di Giunta del 25 febbraio scorso, il Comune di Delia da il via all’adesione alla Piattaforma Unica Nazionale Informatica per le targhe associate al CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). Formalizzate le procedure necessarie da parte degli uffici preposti, da oggi il servizio ai cittadini è ufficialmente operativo. Per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano, il Decreto Ministeriale del 5 luglio 2021 ha istituito una banca dati nazionale, ovvero la Piattaforma Unica Nazionale per le targhe associate al CUDE, che costituisce la soluzione tecnologica per facilitare la mobilità tra Comuni diversi per i titolari del contrassegno. Il funzionamento è molto semplice: per accedere alla piattaforma, è indispensabile che il cittadino presenti la richiesta di adesione presso l’ufficio della Polizia Municipale del Comune che ha emesso il contrassegno. L’interessato dovrà compilare un apposito modulo indicando due targhe di veicoli, una principale e una secondaria, che sono in uso dallo stesso. L’ufficio preposto, dopo aver inserito i dati nella piattaforma, consegnerà al richiedente un Codice Univoco alfanumerico che l’utente potrà utilizzare per accedere alla piattaforma stessa dal Portale dell’Automobilista, oppure dall’app per smartphone iPatente (con autenticazione con Spid o CIE), con lo scopo di muoversi anche in un altro comune, senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle zone a traffico limitato (ZTL) e per l’utilizzo degli stalli loro riservati.

“È un ulteriore importante passo in avanti verso la semplificazione per i cittadini con problemi di disabilità – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Gallo – che dimostra l’attenzione di questa Amministrazione per le fasce più deboli. Gli spostamenti possono già essere fonte di difficoltà di per sé in certe situazioni. Attraverso il Pass CUDE facilitiamo la circolazione, di modo che anche recarsi in un Comune diverso per una visita medica o per altre necessità non sia più un problema”.

“Si tratta di un servizio di grande importanza per i nostri concittadini che, attraverso la dotazione del Cude da parte del Comune e l’accesso alla piattaforma nazionale, possono muoversi nei comuni aderenti al servizio con maggiore facilità e celerità – continua il Sindaco Gianfilippo Bancheri – Se da un lato siamo orgogliosi del fatto che Delia sia il secondo comune della provincia, dopo il capoluogo Caltanissetta, nonché uno dei primi comuni in Sicilia che aderisce al servizio CUDE, dall’altro lato auspichiamo che anche le altre amministrazioni diano la giusta attenzione a questo servizio e provvedano anche loro all’adesione al portale, perché solo in questo modo si potrà dare garanzia all’utenza di un servizio che funzioni veramente”.

Su un totale di circa 8mila Comuni, attualmente in Italia sono poco più di 500 i Comuni aderenti all’iniziativa. Di questi, non tutti sono dotati di ZTL e quelle esistenti non sono tutte abilitate alla lettura targhe del CUDE.

Il cittadino dovrà quindi preventivamente informarsi su quali siano i Comuni in cui sono abilitate: sul Portale dell’Automobilista è possibile consultare la mappa con tutte le città disponibili.