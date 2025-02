Francesco Totti, morto il cane di famiglia Diego: il dolore della figlia Chanel

(Adnkronos) – "Sei stato e sarai per sempre il capitolo più bello della mia vita", così Chanel, la figlia di Francesco Totti e Ilary Basi, saluta per l'ultima volta Diego, il cane di famiglia, scomparso il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Con grande dolore, anche l'ex calciatore ha voluto salutare l'amico a quattro zampe: "Ciao Diego", ha scritto. "Ti sono rimasta vicino fino al tuo ultimo respiro, tutto quello che volevo dirti l’ho detto sussurrandoti all’orecchio e tenendoti stretta la zampa", scrive Chanel Totti a corredo di alcune foto che la ritraggono accanto al labrador nero, che è stato il cane di famiglia per dieci anni. "Hai lasciato un vuoto incolmabile dentro tutti noi. Abbiamo vissuto fianco a fianco 10 anni, siamo cresciuti l’uno vicino a l’altro. Sei stato casa, l’amico più vero e sincero, e sono sicura che lo sarai per sempre", ha scritto su Instagram. E ancora, nel post d'addio Chanel aggiunge: "Rallegravi le giornate con un solo sguardo a tutti noi, facevi timore a molte persone per via della grandezza, ma eri buono, un’anima pura, ed io questo non lo scorderò mai". Diego è stato accolto dalla famiglia Totti il 14 febbraio del 2014: "Sei entrato dentro casa il 14 febbraio del 2014 a soli tre mesi e hai deciso di andare via esattamente nello stesso momento. Ti amo tanto, ciao amore mio. Sei stato e sarai per sempre il capitolo più bello della mia vita", ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)