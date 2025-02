Codacons. Sdegno per anziani in casa di riposo costretti a dormire su divani: si costituirà parte offesa

Il Codacons esprime sdegno e indignazione per quanto emerso dall’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Catania, che ha portato alla luce una vergognosa situazione di degrado in una casa di riposo. Anziani lasciati al gelo, costretti a dormire su divani, in locali privi di riscaldamento e di adeguate misure di sicurezza: una condizione inaccettabile che rappresenta un’offesa alla dignità umana e una gravissima violazione dei diritti dei più fragili.

Il Codacons si costituirà parte offesa in questa vicenda, chiedendo che vengano accertate tutte le responsabilità e che i colpevoli rispondano dinanzi alla giustizia per aver messo a rischio la salute e il benessere degli ospiti della struttura.

Un doveroso plauso va ai Carabinieri del NAS di Catania, il cui intervento ha smascherato una gestione indegna e pericolosa. Il CODACONS ringrazia il NAS per il prezioso lavoro svolto nella tutela della legalità e dei diritti dei cittadini più vulnerabili.

Invitiamo tutti i cittadini a segnalare al CODACONS situazioni di abbandono, maltrattamenti o irregolarità nelle strutture per anziani. È possibile contattarci attraverso WhatsApp al 3715201706 o via email all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com. Ogni segnalazione sarà attentamente valutata e, se necessario, verranno intraprese azioni legali a tutela dei soggetti coinvolti.

“Gli anziani sono una risorsa, non un peso. Questa vicenda dimostra ancora una volta quanto sia necessario vigilare e denunciare abusi e negligenze che colpiscono le fasce più deboli della società. Non resteremo a guardare: ci batteremo affinché venga fatta giustizia per le vittime di questa vergognosa situazione.” – conclude il CODACONS