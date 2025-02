Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Palermo restituiscono 44 volumi dei secoli XVIII e XIX alla Biblioteca Padri carmelitani scalzi di Milano

Sono stati restituiti ieri alla Biblioteca dell’Ordine dei Padri carmelitani scalzi della Provincia di Milano 44 volumi dei secoli XVIII e XIX, che erano stati trafugati da autori rimasti ignoti. Le tre antiche opere librarie complete sono state recuperate grazie alle indagini condotte dai carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Palermo attraverso il continuo monitoraggio delle piattaforme di e­-commerce e l’ausilio dei funzionari della Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo. La Procura di Catania ha disposto la riconsegna dei preziosi volumi, con una formale cerimonia avvenuta nello stesso luogo in cui le opere erano state sottratte, nelle mani del bibliotecario frate Fausto Lincio. La consegna è stata delegata al comandante del Nucleo carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Palermo. Si tratta di 12 volumi de ‘Le Opere di Torquato Tasso raccolte per Giuseppe Mauro’, 1722-1724, recanti il timbro Biblioteca dei Carmelitani Scalzi – Parma – S.M. Bianca; 27 volumi della ‘Storia della Letteratura Italiana del Cav. Abate Girolamo Tiraboschi. Nuova Edizione’, Venezia, 1823 – 1825, con timbri recanti Bibliotheca Carmel. Exalc. Placentiae (Biblioteca dei Carmelitani Scalzi di Piacenza); 5 volumi del ‘Vocabolario degli Accademici della Crusca. Impressione napoletana secondo l’ultima di Firenze’, Napoli, 1746 – 1748, con timbri recanti Bibl. Carm. Visc. Mediolani (Biblioteca dei Carmelitani Scalzi di Milano).