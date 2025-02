Caltanissetta, presidio sanitario e servizio di ambulanza al quartiere Santa Barbara: il consigliere Bellavia presenta mozione

Il consigliere comunale Luigi Bellavia (Orgoglio Nisseno) presenta una mozione circa il presidio sanitario e di prima emergenza – servizio ambulanza – al quartiere Santa Barbara di Caltanissetta.

Il consigliere Bellavia premette che il quartiere Santa Barbara è “a tutti gli effetti un quartiere della città di Caltanissetta, tra l’altro tra i più storici e antichi,” nonostante sorga nella periferia del territorio comunale; “forse per questo merita maggiore attenzione da parte dell’amministrazione attiva.”

Fino a qualche anno addietro il quartiere in questione aveva un presidio sanitario permanente rappresentato dalla Guardia Medica a cui era affiancata la presenza materiale di un’ambulanza che permetteva di fronteggiare le emergenze sanitarie dei residenti in tempi immediati e consoni al trasporto all’ospedale locale Sant’Elia. La sede della Guardia Medica è ancora in essere, ma è stata soppresso il servizio di ambulanza “pregiudicando, inevitabilmente le esigenze emergenziali di tipo sanitario dei cittadini del luogo.”

“Non sfuggirà a nessuno che il tempo di chiamata del 118, i tempi di percorrenza dell’ambulanza- da via Luigi Monaco, luogo ove sorge l’ospedale Sant’Elia, al quartiere Santa Barbara, circa 10 Km da percorrere all’interno della città, di circa 25/30 minuti, non sono certamente consoni con le esigenze emergenziali che impongono l’intervento dell’ambulanza. È evidente che 25/30 minuti in andata e 25/30 minuti in ritorno, quindi tra i 45 e 50 minuti in totale, è un tempo che può risultare fatale per ictus, infarto, crisi cardio respiratorie.”

Dunque, il Consiglio Comunale di Caltanissetta impegna Sindaco e Giunta ad attivare ogni più utile interlocuzione con l’ASP di Caltanissetta e/o Croce Rossa Italiana al fine di attivare, in tempi celeri, un servizio di ambulanza fisso presso il quartiere di Santa Barbara o comunque nei pressi adiacenti al medesimo, es: la sede della Croce Rossa presso l’ex stabile dell’Amaro Averna.