Caltanissetta. L’assessore Aiello: “Installate nuove telecamere lungo la SS 122”

CALTANISSETTA. Impegno mantenuto da parte dell’assessore comunale Oscar Aiello che aveva annunciato l’installazione di nuove telecamere per contrastare i reati contro l’ambiente, senza costi per il Comune di Caltanissetta. “Siamo subito passati dalle parole ai fatti! – ha spiegato – Grazie alla collaborazione con ANAS, lungo la SS122 è stata installata un’ulteriore postazione di videosorveglianza per individuare e sanzionare chi deturpa il nostro territorio”.

Come sottolineato dall’assessore Aiello, “Si tratta di un intervento che risponde alla segnalazione di un cittadino, che ringrazio per avermi coinvolto e per il suo senso civico. Un risultato ottenuto grazie alla disponibilità e alla tempestiva collaborazione dell’Ing. Dario Cusumano di ANAS, che ringrazio per l’attenzione mostrata verso il nostro territorio.

Adesso gli sporcaccioni rischiano di essere individuati; la tutela dell’ambiente è una priorità! Solo con la collaborazione tra cittadini e istituzioni possiamo garantire un territorio più sicuro e decoroso. Continuiamo così: se vedete atti di inciviltà, segnalateli! Insieme possiamo fare la differenza”.