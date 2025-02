Caltanissetta. Istituzione e utilizzo App comunale, i consiglieri Longo e Genovese (FdI) presentano mozione

I consiglieri comunali di Caltanissetta di Fratelli D’Italia Alessandra Maria Longo e Cristian Michele Genovese presentano una mozione da discutere in consiglio comunale circa l’istituzione e l’utilizzo dell’app comunale.

I consiglieri premettono che un’amministrazione attenta ha il dovere di rendere il più semplice possibile l’accesso ai servizi comunali; che la comunicazione riveste ormai un ruolo fondamentale per ogni intuizione pubblica, nonché per ogni amministrazione è importante valorizzare le realtà imprenditoriali e culturali del proprio territorio ottimizzando i risultati con il minor sforzo economico possibile.

Inoltre, si consideri che ogni cittadino possiede ormai uno smartphone, che la gran parte della comunicazione passa ormai attraverso i canali digitali; che è istituita presso l’ente comunale la delega alla comunicazione digitale; che è, altresì, importante per un Comune semplificare l’interazione con il cittadino; che l’esigenza di raggiungere il cittadino nell’immediato per comunicazioni anche urgenti – esempio il recente trascorso per Covid –; che ormai numerosissimi Comuni italiani hanno acquistato e utilizzano proficuamente un’App con la denominazione del loro Comune per facilitare numerose attività e promuovere il proprio territorio.

I consiglieri comunali Longo e Genovese impegnano il Sindaco Walter Tesauro e la sua Giunta a valutare l’acquisizione e l’immediato utilizzo di un’App con la denominazione “Città di Caltanissetta” che funzioni in tutte le piattaforme e consente di approcciare a tutti i segmenti della popolazione in modo che tutti i cittadini e turisti utilizzino con semplicità l’applicazione sviluppata ad ho, rendendo così l’Ente più smart e aperto a tutte le tecnologie utili a migliorare la città nonché i servizi forniti ai cittadini.

Per i consiglieri che hanno presentato la mozione l’idea di sviluppare un’App comunale per Caltanissetta rappresenta un passo significativo verso una maggiore interazione tra l’amministrazione e i cittadini. Questo strumento non solo facilita la comunicazione, ma rende anche più accessibili informazioni cruciali per la vita quotidiana e per l’esperienza turistica.