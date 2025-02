Caltanissetta. Degrado manto stradale contrada Lannari, la consigliera Giusy Mosca presenta interrogazione

La consigliera comunale di Caltanissetta Giusy Mosca (Forza Italia) presenta un’interrogazione circa lo stato di degrado del manto stradale di contrada Lannari e sull’urgenza di interventi di manutenzione.

La consigliera Mosca premette che la contrada in questione è abitata da trenta famiglie e da oltre sessanta proprietari che ogni giorno trovano difficoltà nel raggiungere luoghi di lavoro, istituti scolastici, supermercati, a causa delle buche presenti nel manto stradale. Inoltre, i residenti in contrada Lannari sono obbligati al continuo cambio di ammortizzatori delle auto viste le condizioni di degrado in cui versa la strada. La situazione, premette ancora la consigliera Mosca, è stata portata all’attenzione delle precedenti amministrazioni, le quali hanno trovato i fondi per coprire le buche solo in prossimità di gare in loco. Tuttavia, del problema in questione, è stato informato l’assessore Adornetto dell’attuale amministrazione, il quale ha predisposto un sopralluogo, al quale non è seguito alcun riscontro positivo.

Altresì, nella contrada, vive una bambina disabile ipovedente che ogni volta che percorre il tragitto in auto per recarsi a scuola o agli incontri di terapia, avverte un costante senso di paura, causato dalle diverse e profonde buche che caratterizzano il manto stradale.

La consigliera Mosca sottolinea l’urgenza di una presa in carico da parte dell’Amministrazione con immediata attivazione di interventi di ripristino e, successivamente, con la programmazione di interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale e, laddove necessario, del sottofondo stradale, al fine di garantire un adeguato decoro al tratto di viabilità in questione, facente parte del Comune di Caltanissetta.

A oggi non risultano, considera la consigliera Mosca, essere stati messi in atto interventi manutentivi necessari a ripristinare una condizione di sicurezza per la circolazione, la consigliera Mosca interroga il sindaco Tesauro per venire a conoscenza se la stessa Amministrazione sia consapevole dell’attuale stato di degrado della strada e dei pericoli per la circolazione sulla stessa; se gli uffici preposti si sono attivati per l’eliminazione dei pericoli; se ci sono in programma interventi duraturi di riqualificazione del manto stradale contrada Lannari e quale sia allo stato attuale il sistema adottato dall’Amministrazione per far fronte a interventi di manutentivi urgenti, nonché se ritenga che l’attuale organizzazione del Comune sia adeguate a garantire risposte confacenti.