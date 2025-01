Si denuda in piazza e minaccia i carabinieri, denunciato 32enne a Partinico

Un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a Partinico, nel Palermitano, dai carabinieri per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. L”uomo, in stato di escandescenza, si è denudato in piazza, inveendo e minacciando i militari intervenuti per riportarlo alla calma. La denuncia è scattata anche per un 53enne, titolare di un negozio di rivendita di giochi pirotecnici per violazioni in materia di sicurezza luoghi di lavoro e per un 26enne trovato con 5 pericolosi petardi costruiti artigianalmente. Denunciato anche un 47enne, per guida in stato di ebbrezza e altri due automobilisti poiché recidivi per guida senza patente. Complessivamente sono stati controllate anche 46 vetture e 110 persone ed elevate sanzioni al Codice della strada con contestazioni per 9.700 euro.