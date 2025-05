Caltanissetta. Allerta meteo arancione, domani 15 maggio scuole chiuse

CALTANISSETTA. Domani, 15 maggio, scuole chiuse a Caltanissetta per allerta meteo arancione. Lo comunica il sindaco Walter Tesauro attraverso un video su Facebook.

“Comunico che domani le scuole saranno chiuse – dice il sindaco Tesauro –. L’allerta meteo è arancione e in via precauzionale le scuole saranno chiuse, sia per i ragazzi sia per il personale amministrativo.”

Dunque, scuole chiuse per la giornata di giovedì 15 maggio a Caltanissetta. La chiusura è stata disposta con apposita ordinanza da parte del sindaco Walter Tesauro a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile su tutto il territorio regionale. Una decisione, quella del primo cittadino nisseno che è stata adottata sulla stessa scia di tanti altri Comuni siciliani che hanno deciso di chiudere le scuole al fine di garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rischio di forti temporali, vento e possibili criticità idrogeologiche.

In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Ines, prevista a partire dalla mattinata di domani e per le successive 24/36 ore, nel corso della quale sono attese precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale sull’intero territorio regionale, il sindaco Tesauro ha pertanto ritenuto necessario adottare questo provvedimento a scopo precauzionale. Chiusura al pubblico anche degli impianti sportivi e delle ville e dei giardini e parchi giochi pubblici o aperti al pubblico, comunali e non.

Si raccomanda di limitare i propri spostamenti allo stretto indispensabile e ad adottare comunque ogni possibile cautela, prestando attenzione alle condizioni meteo del momento e consultando sempre le previsioni meteo da siti istituzionali. non utilizzare l’auto se non per effettiva necessità, e in caso di neve, osservando l’obbligo di circolazione con le catene o gomme invernali omologate, come previsto dal Codice della Strada.

Infine si raccomanda di prestare la massima attenzione nella circolazione stradale, specialmente in corrispondenza di ponti e attraversamenti di torrenti e corsi d’acqua, specialmente lungo le strade rurali; non sostare sotto gli alberi o in vicinanza di strutture metalliche e non, specialmente se a sviluppo verticale, quali ad esempio: i pali ed i tralicci di antenne e delle reti elettriche e telefoniche, le tettoie, i cancelli e le inferriate etc., in quanto possono essere facilmente colpiti da fulmini; e comunque sono soggette ad essere facilmente danneggiati dal vento o dalle precipitazioni intense.