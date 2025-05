Il Bonus docenti spendibile per il “Percorso di Montagnaterapia” che si terrà a giugno a Caltanissetta e Petralia Sottana

CALTANISSETTA. Al fine di premiare e incentivare i docenti che assicurano una continuità nella propria scuola e insegnano in istituti siti in aree considerate complesse, il governo Meloni ha previsto per il 2025 un nuovo bonus docenti. A sostegno della misura sono stati stanziati 30 milioni di euro che, come previsto, verranno distribuiti tra le scuole statali.

Questo bonus sarà spendibile anche per iniziative di formazione, tramite rilascio di una certificazione, come il percorso di Montagnaterapia che si terrà i prossimi 13, 14 e 15 giugno tra Caltanissetta e Petralia Sottana (PA). Una esperienza che si suddivide in una parte teorico-pratica e un’esperienza sul campo che vedrà protagonista il parco delle Madonie.

La tre giorni con la SIMonT nazionale, la macro area sud Sicilia e Calabria, la coop. soc. ConSenso e il Cai si terrà in contrada sant’Angela Merici sita in contrada Roccella snc a Caltanissetta.

Saranno presenti per la SIMonT nazionale Roberta Sabbion (presidente), Paolo Piergentili e Giulio Scoppola; per la macro area Sud Sicilia e Calabria il referente Giovanni Di Lorenzo, per la ConSenso il pedagogista Gaetano Terlizzi e la psicologa Alessandra Sardo. All’importante appuntamento anche il Cai Madonie – sezione di Petralia Sottana con Mario Vaccarella.

E’ ancora possibile iscriversi al percorso che prevede una partecipazione di 20 persone. Questo il link per le iscrizioni https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecCmsLeA9FMG_Iy4v56DiKTrTrO17s30GgMzpxo-hrFy3xQQ/viewform?usp=sharing. Per informazioni è possibile contattare lo 09348303381 oppure scrivere a corsomontagnaterapia@gmail.com.