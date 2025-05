Si è conclusa la partecipazione di Tenute Navarra alla XXI edizione di Sicilia en Primeur, l’appuntamento annuale ideato da Assovini Sicilia che riunisce il meglio dell’enologia dell’isola, mettendo al centro il valore culturale del vino, la sostenibilità e l’innovazione. In uno scenario straordinario, tra il barocco di Modica e i paesaggi collinari del sud della Sicilia, Tenute Navarra ha raccontato la propria storia: un progetto intergenerazionale nato dal sogno di Totò Sr., oggi realtà concreta e dinamica grazie alla visione condivisa con il nipote Totò Jr.

Durante l’evento, che ha coinvolto oltre 100 giornalisti da tutto il mondo e 57 cantine siciliane, Tenute Navarra ha presentato le sue nuove annate e il suo fiore all’occhiello, il Cerasuolo di Vittoria DOCG, prodotto a Butera, in un territorio collinare a forte vocazione viticola. Un vino che rappresenta un unicum all’interno della denominazione, capace di unire tipicità e freschezza, eleganza e territorialità, in un’interpretazione moderna ma fedele alla tradizione.

«Il nostro Cerasuolo – afferma Totò Navarra Jr., premiato recentemente da Forbes Italia come Under40 Excellence 2025 – racconta un altro volto della Sicilia del vino. Nasce tra il mare e le colline, su suoli calcarei poveri, e regala un profilo più fine, minerale e floreale. È la dimostrazione che un grande vino può parlare con voce nuova, pur restando fedele alle sue radici.»

La partecipazione a Sicilia en Primeur è stata per Tenute Navarra anche un’occasione per riaffermare il proprio impegno per la sostenibilità, ambientale e sociale. L’azienda coltiva 175 ettari con metodo biologico certificato, e monitora le proprie performance attraverso il Sustainability Impact Rating (SI Rating), dimostrando che fare impresa significa anche generare valore condiviso, tutelando il territorio e valorizzando le persone.

Tre le linee di vini presentate, ognuna con una propria identità: la Linea Art, che unisce arte ed emozione; la Linea Premium, dedicata alle eccellenze aziendali; e la Linea Fun, pensata per una convivialità giovane e immediata.

«Tenute Navarra – conclude Totò Jr. – non è solo un’azienda agricola. È un ritorno che genera valore, una storia di famiglia e visione, un ponte tra passato e futuro. Partecipare a Sicilia en Primeur ci ha permesso di condividere la nostra identità con il mondo e contribuire al racconto collettivo di una Sicilia sempre più protagonista nel panorama enologico internazionale.»

Con la sua energia e la sua autenticità, Tenute Navarra saluta Modica portando con sé la consapevolezza di far parte di una comunità che guarda avanti, senza mai dimenticare la forza delle proprie radici.