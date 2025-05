Caltanissetta. Al Panathlon serata di condivisione con le docenti Patrizia Cataldo e Michela Di Gangi

CALTANISSETTA. Si è tenuta nei giorni scorsi la conviviale del Panathlon Club Caltanissetta, un importante momento di incontro e condivisione per i soci del club service cittadino. La serata, presieduta da Francesco Contino, ha visto la partecipazione della Prof.ssa Patrizia Cataldo, tecnico di Badminton, in qualità di ospite d’onore, e ha celebrato l’ingresso di una nuova socia, la Prof.ssa Michela Di Gangi.

L’evento ha offerto un’interessante occasione di approfondimento sul Badminton, disciplina sportiva che sta riscuotendo crescente interesse, grazie all’intervento qualificato della Prof.ssa Cataldo, che ha condiviso la sua esperienza e le sue conoscenze tecniche con i presenti. La Prof.ssa Cataldo attualmente è Delegato Provinciale della Federazione Italiana Badminton e componente del Consiglio Regionale della stessa Federazione. Nella sua società, la ASD BC Pietrarossa sono cresciuti piccoli campioni che stanno riscuotendo buoni successi non solo a livello regionale.

Ultima soddisfazione la convocazione al raduno della Nazionale Under 15 di un suo allievo, ancora tredicenne, che si è tenuto a Milano dal 15 al 17 Aprile. Momento culminante della serata è stata l’ammissione ufficiale della Prof.ssa Michela Di Gangi come nuova socia del Panathlon Club Caltanissetta. L’ingresso della Prof.ssa Di Gangi arricchisce ulteriormente il sodalizio, portando nuove energie e competenze al servizio dei valori panathletici di promozione dell’etica sportiva e del fair play.

La Prof.ssa Di Gangi, insegnante di Scienze Motorie presso le Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, ha seguito i suoi studenti diverse discipline durante lo svolgimento, negli anni, dei Giochi della Gioventù e dei Giochi Sportivi Studenteschi. È stata la promotrice dell’Indirizzo Scientifico-Sportivo del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, riuscendo a farlo istituire come primo Liceo Sportivo della Provincia di Caltanissetta. Dopo la sua istituzione ne è diventata responsabile e referente fino alla fine della sua carriera di insegnante, nel 2023.

Il Presidente Francesco Contino ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della conviviale, sottolineando l’importanza di questi momenti per rafforzare i legami associativi e per continuare a diffondere la cultura dello sport sano e inclusivo nel territorio.

Il Panathlon Club Caltanissetta prosegue così il suo impegno nella promozione dei valori fondamentali dello sport, confermandosi un punto di riferimento attivo e propositivo per la comunità locale.