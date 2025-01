Serie D. La Sancataldese cerca punti pesanti in chiave salvezza contro un Sambiase in cerca di riscatto

Calcisticamente parlando, non si presenta alla stregua di una “passeggiata” la sfida che domenica vedrà la Sancataldese di Orazio Pidatella affrontare il Sambiase. La compagine calabra, reduce dalla sconfitta di domenica scorsa contro la Nissa al “Tomaselli”, è forse uno dei peggiori avversari che la Sancataldese potesse ritrovarsi ad affrontare in questa fase della stagione.

Il motivo è presto detto. C’è una gran voglia di riscatto in casa Sambiase dopo la sconfitta con la Nissa, ma soprattutto c’è voglia di riprendere la corsa ai posti nobili della classifica. Insomma, la Sancataldese si troverà di fronte un avversario carico e motivato.

Non che manchi la giusta carica e le motivazioni ai verdeamarnto, che hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalle secche della classifica, tuttavia, la grinta e l’audacia garibaldina dei sancataldesi dovrà fare i conti con la forza di un Sambiase che è tra le protagoniste di questo campionato.

La Sancataldese è comunque pronta a raccogliere la sfida: gente come Gueye, Kouame e Dolenti sono pronti a dire la loro per cercare di conquistare punti che, man mano che pssano le giornate, diventano sempre più pesanti. La Sancataldese ha 23 punti contro i 42 del Sambiase, ma ciò che la squadra verdeamaranto è chiamata a fare è di alzare i livelli di attenzione, concentrazione e determinazione. Solo così la squadra del presidente La Cagnina potrà sperare di tornare imbattuta dalla trasferta in quel di Sambiase. (Foto Sancataldese Calcio Official – Vincenzo Bonelli)