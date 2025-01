PlayStation Plus Essential: i giochi di gennaio 2025

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha rivelato i titoli che saranno inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus Essential per il mese di gennaio 2025. Gli abbonati potranno accedere ai giochi a partire dal 7 gennaio fino al 3 febbraio. Tra i titoli disponibili troviamo Need for Speed Hot Pursuit Remastered per PS4, un'edizione rimasterizzata del celebre gioco di corse arcade che include miglioramenti grafici, multiplayer multipiattaforma e tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi. Per PS5 e PS4 sarà disponibile The Stanley Parable: Ultra Deluxe, una versione ampliata e rivisitata dell'originale The Stanley Parable. Questa edizione presenta nuovi contenuti, scelte e segreti da scoprire, oltre a miglioramenti grafici e funzionalità di accessibilità. Infine, gli abbonati PlayStation 5 potranno giocare a Suicide Squad: Kill the Justice League, un action-adventure in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios, creatori della serie Batman: Arkham. Ambientato in una Metropolis open-world, il gioco permette di affrontare la Justice League in modalità giocatore singolo o cooperativa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)